Fase 2: Ronzulli (FI), Paese non può permettersi immobilismo

- Il Paese non può permettersi di restare ancora fermo. Lo sostiene la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli. "Faremo, disporremo, prevederemo, inseriremo. Governo e maggioranza hanno capito che il tempo dei propositi e degli interventi a data da destinarsi è finito? - scrive in una nota -. Gli italiani hanno bisogno di risposte e linee guida chiare subito, non possono aspettare decreti che cambiano nome perché trascorrono mesi senza che si riescano ad approvare le misure che servono a far ripartire il Paese. Il continuo rinvio addirittura del Consiglio dei ministri ormai rasenta il ridicolo, non è possibile andare avanti di preconsiglio in preconsiglio. Ci sia almeno un'assunzione di responsabilità e l'onestà di dire a chiare lettere se si è o meno nella condizione di gestire questa emergenza, evitando di gettare l'Italia in un immobilismo che adesso proprio non possiamo permetterci". (com)