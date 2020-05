Russia: regione di Mosca introduce test obbligatori per le grandi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende della regione di Mosca che contano più di 100 dipendenti dovranno effettuare dei test obbligatori di tutto il personale ogni due settimane. È quanto contenuto in un decreto del presidente della regione contigua alla capitale, Andrej Vorobyov. Le aziende dovrebbero anche avere persone che monitorano il rispetto delle misure contro il coronavirus. La regione di Mosca è al secondo posto per numero di contagi coronavirus e segue proprio i dati relativi alla sola capitale russa (finora oltre 21.600 mila casi, 209 persone morte e 1.389 pazienti guariti). Il regime di autoisolamento è stato esteso fino al 31 maggio. Dal primo maggio è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale in luoghi pubblici e mezzi di trasporto. Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la conclusione del periodo di congedo lavorativo a partire da oggi, lasciando tuttavia ai governatori delle regioni la facoltà di prendere decisioni per integrare, mitigare o mantenere le restrizioni nelle divisioni amministrative sotto la propria giurisdizione. Nella regione di Mosca le imprese ripartiranno non prima del 18 maggio. (Rum)