Mauritania: miniera d’oro Tasiast paralizzata da uno sciopero

- I rappresentanti del personale della miniera d’oro Tasiast in Mauritania hanno annunciato che tutte le attività sono ferme e che i lavoratori hanno risposto favorevolmente allo sciopero su larga scala lanciato martedì 5 maggio. In una dichiarazione rilasciata ieri, la società, che aveva stimato che solo il 39 per cento dei lavoratori aveva aderito allo sciopero, ha chiesto ai dipendenti di ritornare subito al lavoro, considerando che "la protesta in questa situazione di crisi colpisce tutti”. Nel suo comunicato stampa, la società precisa che dopo sei giorni di sciopero gli effetti negativi continuano a sentirsi sulla situazione finanziaria della società ma anche per la produzione che registrato nel 2019 una forte perdita dopo gli ingenti investimenti fatti per migliorare la produzione. (Res)