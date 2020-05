Italia-Cina: ambasciatore Ferrari a "Milano Finanza", grandi opportunità dopo fine della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una Pechino ancora bloccata dalla quarantena all'ambasciata d'Italia il lavoro è intenso, tra l'organizzazione di spedizioni di dispositivi sanitari in Italia, contatti continui con i consolati di Shanghai, Canton, Chongqing e Hong Kong e le aziende italiane, 1.400 pre-pandemia, ma soprattutto i piani operativi per rilanciare business e relazioni ufficiali. Il capo missione, Luca Ferrari, romano, a Pechino da gennaio dopo quattro anni a Riad, dove si è particolarmente speso per la diplomazia economica, è convinto, manifestando un ottimismo della volontà non di facciata, che ci sia una grande opportunità per l'Italia. "Parlo continuamente con imprenditori di ogni settore - racconta a "Milano Finanza" - e il sentimento è che la Cina stia puntando con sempre maggiore decisione sull'incremento dei consumi interni per la ripresa della propria economia". "Da fine aprile - continua - la produzione industriale è quasi completamente ripartita, con un tasso di ripresa del lavoro delle grandi imprese che ha superato il 98 per cento. Il 77 ha dichiarato di operare ad almeno l'80 della propria capacità normale. Le limitazioni negli spostamenti dei consumatori cinesi li indurranno a concentrare i propri acquisti nella madrepatria, in totale controtendenza rispetto al passato, quando il turismo cinese nelle grandi capitali del mondo era una delle principali fonti di guadagno per i marchi del lusso e della moda, un' occasione che le nostre aziende del settore presenti in Cina, Hong Kong e Macao non possono lasciarsi sfuggire". (segue) (Res)