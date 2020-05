Italia-Cina: ambasciatore Ferrari a "Milano Finanza", grandi opportunità dopo fine della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli altri settori, "la Cina sarà con ogni probabilità il principale mercato di riferimento non Ue per la ripartenza delle nostre esportazioni. E non solo la Cina, ma prevedibilmente tutti i mercati dell'Asia sud-orientale". Però le statistiche dicono che la botta è stata forte, -6,8 per cento nel primo trimestre. Non si era mai visto da trent'anni. "Ma il governo ha varato stimoli di ogni tipo a sostegno dei settori produttivi e annunciato misure per sostenere investimenti e consumi, inclusi incentivi all'acquisto di autoveicoli. Nel complesso ha già iniettato quasi 350 miliardi di dollari nel sistema economico". Ferrari spiega come prepararsi a recuperare quote sul mercato cinese. "Sarà fondamentale rafforzare ulteriormente il coordinamento tra tutti i soggetti interessati a questo mercato, pubblici e privati, con un approccio coeso e coordinato nei confronti dei partner cinesi. A inizio aprile sono stati firmati dei protocolli per l'esportazione di riso e came bovina italiana grazie ai quali, dopo anni di complessi negoziati, per i nostri produttori si sono finalmente aperte le porte del mercato cinese". "Stiamo svolgendo - riprende l'ambasciatore - un' intensa attività di comunicazione e coordinamento con Ice e Sace via webinar su temi economici e commerciali a cui hanno preso parte oltre mille aziende, a testimonianza dell'enorme attenzione nei confronti della Cina. E stiamo mappando tutti gli aiuti che il governo centrale e le amministrazioni locali hanno messo in campo anche per le aziende straniere". (segue) (Res)