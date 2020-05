Italia-Cina: ambasciatore Ferrari a "Milano Finanza", grandi opportunità dopo fine della pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi è stato rinnovato il vertice della Camera di commercio italiana in Cina con una grande partecipazione dei mille assodati. "C'è una forte componente industriale nel nuovo vertice guidato da Paolo Bazzoni di Bonfiglioli Drives con la presenza dei rappresentanti di Piaggio, Snam, Bracco, Tecnica e Fincantieri. Sarà un fattore di traino per le aziende italiane interessate ad affacciarsi sul mercato cinese o già presenti. E anche l'incarico a Mario Boselli per la presidenza della Fondazione Italia-Cina è un'ulteriore spinta in questa direzione". Tuttavia "sarà necessario fare ancora di più. La situazione eccezionale in cui ci troviamo ce lo impone. Fondazione Italia-Cina, Camere di Commercio, Business Forum Italia-Cina devono servire alle aziende per fare squadra e crescere nel mercato cinese, in sinergia con le istituzioni". L'ambasciatore non teme che il blocco di Pechino su nuovi visti di lavoro possa in qualche modo limitare l'operatività delle imprese italiane. "Oltre l'80 per cento degli italiani impegnati in Cina è rientrato, chi non è rientrato fa parte soprattutto del mondo accademico, perché le università sono ancora chiuse e lo saranno per i prossimi mesi". (segue) (Res)