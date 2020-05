Mauritania: carenza di farmaci per le malattie croniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti mediche mauritane hanno riferito che in molte farmacie di tutto il Paese si registrano evidenti carenze di farmaci per malattie croniche. I blogger mauritani hanno annunciato sui social media una carenza urgente di numerosi farmaci, inclusi quelli usati per ipertensione, diabete e malattie cardiovascolari. L'attivista dei social media, Arbiya Sidi Ould El Moctar, ha scritto che il ministro della Salute, Nadhirou Ould Hamed, lo ha contattato alcuni giorni fa e ha promesso una soluzione al problema nel caso in cui le cose tornassero alla normalità, vista la situazione di crisi da coronavirus nel mondo che ha influenzato l'offerta di medicine del paese. (Res)