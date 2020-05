Energia: Looney (Bp), domanda petrolio rischia di oltrepassare il picco durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo amministratore delegato della Bp Bernard Looney ha dichiarato in un'intervista al "Financial Times" che la domanda di petrolio rischia di oltrepassare il picco mentre la pandemia continua a colpire. Looney, che ha preso il posto di amministratore delegato del colosso energetico britannico a febbraio, ha detto al "Ft" che la crisi di coronavirus "si aggiunge alle sfide che il petrolio dovrà affrontare nei prossimi anni". Le restrizioni sugli spostamenti e la serrata hanno ridotto il consumo di petrolio di un terzo rispetto al livello pre-crisi di circa 100 milioni di barili al giorno. "La domanda di petrolio non aumenterà. E' più probabile che diminuisca", ha dichiarato Looney, notando che l'utilizzo di tecnologie che permettono di lavorare in remoto nel settore potrebbe durare a lungo in futuro. L'industria petrolifera sta valutando quale percentuale del crollo della domanda potrebbe diventare permanente. Bp ha dichiarato l'anno scorso di aspettarsi che i consumi crescessero nel prossimo decennio prima di raggiungere la stabilità nel decennio del 2030. L'azienda britannica deriva la maggior parte della sua liquidità del petrolio. Bp ha registrato un calo degli utili del 66 per cento nei primi tre mesi dell'anno e come altri giganti energetici è stata forzata a passare alla modalità di conservazione della liquidità. (Rel)