Credito: Confcommercio Professioni e FinPromoTer siglano accordo per professionisti

- È stato siglato un protocollo tra Confcommercio Professioni e FinPromoTer S.c.p.a. per incrementare l'accesso al credito dei professionisti della Federazione di settore. L'accordo - si legge in una nota - è volto alla promozione di possibili nuovi strumenti di garanzia, anche in partnership con altri Confidi Soci del Sistema Confcommercio, banche o amministrazioni centrali o regionali dello Stato. È, altresì, oggetto dell’accordo l’informazione circa i principali prodotti messi in campo in favore degli stessi cominciando dalle misure previste ai sensi del Decreto Liquidità. “Dopo il protocollo concluso da Confcommercio Professioni con Federascomfidi ed in continuità con lo stesso - dichiara Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio Professioni – “si aggiungono nuovi strumenti offerti dal sistema Confcommercio in favore dei professionisti che affrontano un mercato sempre più difficile soprattutto in questa particolare fase caratterizzata dagli effetti negativi dell’emergenza sanitaria in atto". (segue) (Com)