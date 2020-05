Credito: Confcommercio Professioni e FinPromoTer siglano accordo per professionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Paolo Ferrè, presidente di Federascomfidi: "FinPromoTer assume così il ruolo di soggetto promotore ed attuatore del protocollo firmato da Federascomfidi con Confcommercio Professioni nel 2019, con la finalità di rendere ancora più efficace l’azione ed il ruolo del sistema dei Confidi nel consentire l'accesso al credito a chi incontra purtroppo sempre maggiori difficoltà." Per Giovanni Da Pozzo, presidente di FinPromoTer, “FinPromoTer è soddisfatta di poter collaborare con Confcommercio Professioni, una realtà che si sta affermando come nuovo protagonista nella rappresentanza in Confcommercio, per favorirne la crescita con la volontà di rafforzare anche la partnership con i Confidi Soci nei relativi ambiti di competenza territoriale”. (Com)