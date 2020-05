Fase 2: Valle d'Aosta, oggi conferenza stampa in streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Regione Valle d'Aosta ha fatto sapere che oggi, alle ore 18, si svolgerà un aggiornamento stampa per illustrare la nuova ordinanza del presidente della Regione sulle riaperture sul territorio regionale per quanto attiene alla Fase 2 dell’emergenza Covid-19. La conferenza stampa del presidente della Regione e di tutti gli attori coinvolti potrà essere seguita unicamente via streaming sul canale YouTube della Regione, Regvda-Regione autonoma Valle d’Aosta. (Ren)