Polonia: il Sejm dibatte oggi sulla proposta del PiS sul voto misto alle presidenziali (2)

- Il vicepresidente del Sejm, Ryszard Terlecki (PiS), ha fatto sapere che la camera bassa del parlamento polacco si occuperà del progetto a partire dalle 12. La legge potrebbe essere sottoposta al voto già oggi. "Organizzare le elezioni dopo che non ci sono state il 10 maggio è una questione urgente. Il 6 agosto scade il mandato presidenziale e non c'è motivo di aspettare", ha dichiarato. "Mi pare che di nuovo si assista a una legge presentata in modo urgente, senza analisi, piena di errori. Non possiamo uscire da questo caos, lo allunghiamo", ha commentato invece un altro vicepresidente del Sejm, Malgorzata Kidawa-Blonska, candidata di Piattaforma civica (Po) alle presidenziali. (Vap)