Fase 2: prefetto Roma, nessun assembramento nel fine settimana, città ha capito

- Nessun assembramento nei parchi di Roma nel primo fine settimana della fase 2. Al massimo qualche affollamento. Lo ha detto il prefetto di Roma Gerarda Pantalone in una intervista a Repubblica. "Il primo fine settimana della fase 2 è coinciso con il bel tempo. Agenti e militari hanno vigilato e chiesto a chi si avvicinava troppo a un'altra persona di ristabilire la distanza di sicurezza. I romani, in linea generale, si sono mostrati responsabili. Anche chi era senza mascherina ha rispettato il distanziamento", ha spiegato il prefetto che, in vista delle prossime aperture da lunedì ha aggiunto: "Non possiamo mettere in strada un controllore dietro ogni cittadino. Anche perché i romani sono quasi 3 milioni. Con le prossime riaperture, dovranno munirsi una volta di più di senso civico. Roma deve ripartire e le promesse sono buone. Io l'ho visto con i miei occhi ieri", ha spiegato, raccontando che "Vicino casa, alla Balduina, ho visto tanti ragazzi che si salutavano sfiorandosi il gomito. I tempi sono cambiati e la città lo ha capito. Nelle prossime settimane servirà un ulteriore scatto, i romani dovranno capire che vedere più persone in strada non è un segnale negativo". (Rer)