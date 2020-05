Università e ricerca, il ministro Manfredi annuncia: "Nel decreto Rilancio quasi un miliardo e mezzo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha mostrato una sensibilità unica verso il mondo dell'Università e della Ricerca, che oggi più che mai va sostenuto alla luce della battaglia che stiamo conducendo contro il Covid 19: il governo sta lavorando per inserire nel dl Rilancio una cifra pari a circa un miliardo e 400 milioni di euro. Lo dichiara in una nota Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca."Risorse utili per rafforzare il sistema universitario, ridurre le tasse e aumentare le borse di studio per gli studenti, assegnare altri 4mila posti da ricercatore oltre ai 1600 già deliberati, investire su un grande programma di ricerca nazionale, che rappresenta una grande opportunità per i nostri talenti, in Italia e all'estero, pronti a dare un contributo alla ripartenza del Paese. Il premier, che ringrazio, non soltanto ha accolto la mia proposta ma l'ha anche promossa con il ministro Gualtieri, che a sua volta si sta spendendo per investire sull'Università e la Ricerca risorse finora impensabili. Perché proprio partendo dalla competenza e dal talento dei giovani potremo rilanciare ancora meglio l'Italia", aggiunge. (Rin)