Fase 2: prefetto Roma, in programma più controlli in negozi e metro

- Più controlli nei negozi e nelle stazioni più affollate delle metropolitane. Lo ha detto il prefetto di Roma Gerarda Pantalone in una intervista a Repubblica. "Abbiamo parlato con l'Ispettorato del lavoro e i carabinieri per i controlli nei negozi. Per chi non rispetta i protocolli di sicurezza scatterà la chiusura. Saremo inflessibili, ma l'intento non è di penalizzare gli imprenditori. Queste verifiche sono a supporto delle imprese, dei lavoratori e dei clienti", ha spiegato il prefetto aggiungendo che anche "le stazioni della metro e i capolinea più importanti saranno presidiati. E con Atac abbiamo stretto un accordo che permette agli autisti di chiamare le nostre centrali operative premendo un solo tasto in caso di situazioni di criticità". (Rer)