Uganda: Museveni, possibile rinvio elezioni generali se pandemia di Covid-19 non sarà sconfitta

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha definito “folle” l’ipotesi di tenere elezioni generali nel 2021 nel caso in cui la pandemia di coronavirus non fosse sconfitta del tutto. Parlando all'emittente ugandese “Nbs”, il capo dello Stato ha dichiarato che se la pandemia non sarà messa sotto controllo entro luglio i piani per tenere le elezioni all'inizio del 2021 dovrebbero essere rivisti. Lo scorso 4 maggio Museveni ha annunciato un allentamento parziale delle misure restrittive imposte lo scorso 31 marzo sull’intero territorio nazionale per combattere la diffusione del coronavirus. Finora l’Uganda è stato solo sfiorato dalla poandemia, con 122 casi confermati di coronavirus e nessun decesso. Finora sono 24 i candidati che hanno annunciato la propria intenzione di sfidare Museveni alle prossime elezioni generali. Fra questi, il musicista e deputato Robert Kyagulanyi, popolarmente noto come Bobi Wine, che negli ultimi mesi emerso come il principale rivale del capo dello Stato con una serie di iniziative pubbliche che ne hanno causato l’arresto a più riprese. Museveni, al potere dal 1986, ha già annunciato che correrà per un sesto mandato dopo che nel dicembre 2017 il parlamento di Kampala ha approvato il controverso disegno di legge che abolisce il limite di età per ricoprire l’incarico presidenziale, in precedenza fissato a 75 anni. (Res)