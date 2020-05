Ambiente: Morassut (Pd), ripartire dalla sostenibilità con obiettivi e tempi chiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nei prossimi provvedimenti economici, si accentueranno le scelte già compiute negli anni passati con gli ecobonus per le ristrutturazioni. Il sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut indica sulla piattaforma 'Immagina' le priorità e gli strumenti da usare nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile che faccia la differenza. "L'edilizia è sempre stato e resta un settore trainante per l'economia ed oggi, in un momento di crisi, è importante far ripartire l'edilizia ma gettando da subito le basi per una radicale riconversione del settore. Ecco perché ritengo che il tema delle città e di nuove politiche urbane in direzione della sostenibilità sia il cuore di una efficace politica di Green New Deal e che in questo contesto assuma particolare rilievo la trasformazione del processo industriale dell'edilizia in termini di approvvigionamento delle materie prime, uso dei suoli, produzione di materiali, modalità costruttive e tipologie edilizie, efficientamento energetico, disegno urbano, progettazione degli edifici dal punto di vista funzionale e tecnologico". (segue) (Rin)