Fase 2: Fontana, entro giovedì risposta positiva o negativa su nuove riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra domani o dopodomani dovremmo avere i dati di nuove eventuali infezioni che si dovrebbero essere verificate con la riapertura ed entro giovedì pesno di dare una risposta che sia positiva o negativa”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto a Mattino 5. “Prima di fare qualunque valutazione”, su chi può riaprire il 18 e chi non può, ha spiegato il governatore lombardo, “voglio vedere i numeri: se i numeri vanno nella stessa direzione in cui sono andati nelle ultime due settimane e quindi il contagio è in discesa ma, soprattutto, se fra qualche giorno inizieremo a vedere gli effetti della riapertura del 4 maggio e tutto questo fosse positivo, si potrà pensare a riaprire qualche attività come per esempio i parrucchieri”. (Rem)