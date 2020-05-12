ليبيا: قوات الوفاق تواصل حصار ترهونة وبني وليد

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- تواصل قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج الحصار على مدينتي ترهونة وبني وليد في ليبيا الغربية ضمن المعارك الدائرة ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.مصادر نوفا في بني وليد أفادت أن طائرة درون تركية داعمة لقوات الوفاق قامت باستهداف شاحنة وقود في مدينة الشويرف، جنوب غرب ليبيا، والتي تقع على طريق مزدة-براك.من جهة أخرى قامت طائرات حربية تابعة للجيش بغارات جوية على أهداف قرب مدينة الجميل غرب طرابلس، والتي تسيطر عليها قوات الوفاق.حيث ذكرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش أن "سلاح الجو استهدف عربات غراد ومدافع هاوزر وتمكن من تدميرها،" بينما سمعت أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة السواني وعدة مناطق بطرابلس.وشهد حي الأصفاح بالقرب من طريق المطار بطرابلس سقوط عدد من القذائف واشتعال النيران في أحد مخازن التي تسيطر عليها قوات الوفاق، بينما سقطت قذائف أخرى على سيمافرو الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي.(نوفا)