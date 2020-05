Fase 2: prefetto Roma, cittadini al mare devono capire che vita con il virus è cambiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibilità di andare in spiaggia "sarà importante che i romani capiscano che la vita con il virus è cambiata". Lo ha detto il prefetto di Roma Gerarda Pantalone in una intervista a Repubblica. "I numeri in questo senso ci confortano: sabato sono state controllate 24 mila persone e 3.500 attività, domenica 19 mila persone e 3.000 attività. Alla fine le sanzioni sono state 150 e 125. E' chiaro, sarebbe meglio chiudere a zero. Salvo alcune eccezioni, come un gruppo trovato a giocare a carte in garage, è andata bene. Insomma, nessun aperitivo pericoloso", ha spiegato il prefetto, che sulla presenza nei parchi della Capitale ha ribadito: "non ci sono state solo situazioni di affollamento. Ne ho parlato con il sindaco Virginia Raggi e mi ha riportato le stesse valutazioni. In vista del prossimo fine settimana, se servirà, rivedremo il piano dei controlli. Vale anche per le spiagge: bene ha fatto Raggi e i sindaci di Fiumicino e Civitavecchia a chiuderle. A Ladispoli hanno valutato in altro modo. Era un test ma auspico che da qui in avanti ci sia uniformità per evitare che i romani si affollino tutti negli stessi lidi", ha concludo Gerarda Pantalone.(Rer)