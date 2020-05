© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale dei casi di coronavirus in Bulgaria ha superato quota 2000, raggiungendo i 2004 positivi dopo i 23 nuovi contagi delle ultime 24 ore. Secondo quanto spiegato dalle autorità locali questa mattina, al momento, sono 368 i pazienti ricoverati negli ospedali del paese con il coronavirus. I decessi per il virus sono per ora 93, con pazienti di un'età media di 66,7 anni. (Bus)