India: coronavirus, Modi chiede a governi statali di condividere strategie per prossima fase

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri una riunione in videoconferenza con i capi dei governi statali, la quinta dal 20 marzo, per discutere la prossima fase della gestione dell’emergenza coronavirus. Lo riferisce un comunicato del suo ufficio. Il premier ha premesso che il quadro della distribuzione geografica è abbastanza chiaro e che le procedure operative sono state comprese. A questo punto si prospetta una duplice sfida: “ridurre il tasso di trasmissione della malattia e incrementare l’attività pubblica gradualmente, aderendo alle linee guida”. Un’attenzione particolare dovrebbe essere posta adesso alla prevenzione della diffusione del contagio nelle aree rurali. Modi ha chiesto ai capi dei governi di presentare entro il 15 maggio un piano su come intendono affrontare nel proprio Stato la graduale uscita dal lockdown e ha raccomandato di tenere conto di un insieme di aspetti, ad esempio la proliferazione di malattie non Covid-19 attesa con la stagione monsonica, la didattica online, le possibilità per il turismo interno. (segue) (Inn)