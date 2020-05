India: coronavirus, Modi chiede a governi statali di condividere strategie per prossima fase (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo centrale ha detto di aver preso in considerazione i suggerimenti avanzati dagli Stati per definire una tabella di marcia per la ripresa dell’economia e li ha ringraziati per il loro contributo. Ha poi accennato a una progressività dell’azione: “Sono fermamente convinto che le misure necessarie nella prima fase non lo siano nella seconda e similmente le misure necessarie nella terza non lo siano nella quarta”, ha detto. Infine, riferendosi alla ripresa dei collegamenti ferroviari, ha confermato che sarà limitata. I partecipanti hanno evidenziato soprattutto la necessità di rafforzare le infrastrutture sanitarie e le difficoltà legate al ritorno dei lavoratori migranti. Inoltre, hanno indicato tra le priorità il sostegno alle micro, piccole e medie imprese, lo sviluppo infrastrutturale e il ribasso dei tassi di interesse dei prestiti per gli agricoltori, per favorire il loro accesso al mercato. (segue) (Inn)