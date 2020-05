India: coronavirus, Modi chiede a governi statali di condividere strategie per prossima fase (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto trapelato alla stampa dalla riunione, Uddhav Thackeray, il capo del governo del Maharashtra, lo Stato più colpito dall’epidemia, con oltre 23 mila casi, si è dichiarato a favore della proroga del blocco delle attività e dei movimenti non essenziali, esprimendo anche preoccupazione per la possibilità di una seconda ondata della pandemia. Dello stesso avviso Nitish Kumar, alla guida del Bihar, che conta meno di 800 casi. Mamata Banerjee, leader del Bengala Occidentale, ha criticato l’unilateralità dell’azione di Nuova Delhi. Pinarayi Vijayan, del Kerala, ha affermato che gli Stati dovrebbero poter decidere in merito ai loro trasporti, mentre Naveen Patnaik, dell’Orissa, si è detto d’accordo sulla necessità di seguire principi comuni. (segue) (Inn)