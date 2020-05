India: coronavirus, Modi chiede a governi statali di condividere strategie per prossima fase (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi ha sottolineato che la pandemia ha cambiato il mondo: ci sarà un mondo pre-coronavirus e un mondo post-coronavirus, come dopo le guerre mondiali. A suo parere il nuovo mondo si baserà non più su un principio individualistico ma sull’umanità intera e “dobbiamo tutti prepararci per questa nuova realtà”. Il primo ministro ha avvertito che, anche con un graduale allentamento del lockdown, occorre ricordare che “finché non sarà stato trovato un vaccino o una cura, la più grande arma che abbiamo per combattere il virus sarà il distanziamento sociale”. Il leader indiano, comunque, si è detto ottimista, soprattutto per la “determinazione collettiva” che vede nel paese, e ha aggiunto che “l’era post-Covid offre anche delle opportunità che l’India deve sfruttare”. (segue) (Inn)