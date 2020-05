India: coronavirus, Modi chiede a governi statali di condividere strategie per prossima fase (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è in lockdown dal 25 marzo e il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali, prorogato più volte, è previsto fino al 17 maggio. Tuttavia, dal 4 maggio sono scattati alcuni allentamenti delle misure di contenimento, in aggiunta a quelli già introdotti il 20 aprile. In base alle ultime direttive del ministero dell’Interno, continua a essere vietata la maggior parte degli spostamenti delle persone tra i diversi Stati via aereo, via treno, via metro e via auto. Le scuole e le università restano chiuse, così come i teatri, i centri commerciali e i luoghi di culto. Non si può uscire dalle 19 alle 7. Le persone con più di 65 anni, i minori di dieci anni e le donne incinte devono continuare a rimanere a casa. Nessuna restrizione, invece, per I movimenti interstatali delle merci e per la produzione e distribuzione di articoli essenziali. Nelle zone di contenimento il blocco è totale, includendo trasporti, uffici, servizi bancari, postali e assicurativi. Nelle altre, definite “rosse”, “arancioni” o “verdi” a seconda dell’incidenza del virus, le restrizioni variano. I governi statali, inoltre, possono decidere eventuali esenzioni in base alle situazioni specifiche. A oggi i casi sono 70.756, con 2.293 decessi e 22.454 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali. (Inn)