Sanità: Nursind aderisce a veglia online internazionale per Giornata infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una veglia online con il collage delle testimonianze dirette degli infermieri a tutte le latitudini per ricordare i colleghi morti a causa della pandemia da Covid 19. È l'iniziativa lanciata dal Global Nurses United (Gnu), in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere che cade oggi e a cui il Nursind ha deciso di aderire. Il sindacato, da membro della federazione che raccoglie le sigle infermieristiche di 28 paesi del mondo, ha infatti realizzato per la Gnu un video in ricordo degli infermieri morti di coronavirus (https://youtu.be/3gLDPBUPeSU). "Quella di quest'anno - si legge in una nota - è una ricorrenza particolare. Per guardare avanti, alle sfide che attendono la nostra categoria - ha spiegato il segretario nazionale del Nursind Andrea Bottega -, non possiamo fare finta che nulla sia accaduto. Non possiamo non ricordare i nostri colleghi che nel prendersi cura dei loro pazienti, hanno perso la vita in questi mesi". Ma è proprio per non rendere vano il sacrificio degli infermieri che il Nursind, nella sua clip, rilancia le priorità da tradurre subito in atti concreti: dalla necessità di un ambiente di lavoro salubre a quella di un giusto salario. (segue) (Com)