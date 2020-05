Sanità: Nursind aderisce a veglia online internazionale per Giornata infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono adeguati presidi di protezione, come sta dimostrando la tragica emergenza che stiamo vivendo - rimarca Bottega - ma occorre anche finalmente rendere equi gli stipendi degli infermieri, parametrandoli a formazione, esperienza e titoli di studio". Nel video realizzato dal Nursind viene sollevata inoltre un'altra questione dirimente per la categoria: la necessità di un'area di contrattazione autonoma per la specificità della professione, basata sulla presa in carico e sulla continuità assistenziale. "Sarà al centro delle nostre battaglie di quest'anno - avverte Bottega -. Il governo dovrà dimostrare con fatti concreti tutta la solidarietà e gli encomi a parole espressi in questi lunghi e difficili mesi". Da questa mattina, prosegue la nota, sul sito del sindacato (https://www.nursind.it/aggiungi-la-tua-foto.html) campeggia una grande foto mosaico che immortala ben 515 infermieri al lavoro. Sono gli scatti degli operatori che hanno aderito all'iniziativa lanciata dal sindacato: "E' un collage-manifesto - spiega dal direttivo nazionale Nursind Roberto Amerio, promotore dell'iniziativa -. Testimonia la fierezza dell'impegno degli infermieri nel loro lavoro, in generale, e in questa emergenza, in particolare". E proprio per questo, conclude, "vale non soltanto oggi, per la ricorrenza del 12 maggio, ma vale sempre". (Com)