Coronavirus: Unicef lancia nuovo appello per 1,6 miliardi di dollari per i bambini colpiti dalla pandemia

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha lanciato un appello di 1,6 miliardi di dollari per sostenere la sua risposta umanitaria per i bambini colpiti dalla pandemia da Covid-19, rispetto ai 651,1 milioni di dollari richiesti in un appello simile a fine marzo. Questo incremento riflette le devastanti conseguenze socioeconomiche della malattia e I bisogni crescenti delle famiglie. Mentre la pandemia entra nel quinto mese, il costo per aiuti, spedizioni e dazi per le cure aumenta drammaticamente. "La pandemia è una crisi sanitaria che sta velocemente diventando una crisi dei diritti dei bambini", ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale Unicef. "Le scuole sono chiuse, i genitori senza lavoro e le famiglie sono sempre più sotto pressione. Mentre iniziamo a immaginare come può essere il mondo post Covid, questi fondi ci aiuteranno a rispondere alla crisi, a riprenderci dalle sue conseguenze e proteggere i bambini dagli effetti a catena". (segue) (Com)