Coronavirus: Unicef lancia nuovo appello per 1,6 miliardi di dollari per i bambini colpiti dalla pandemia (2)

- Secondo uno studio dell'Unicef circa il 77 per cento dei bambini sotto i 18 anni nel mondo, ovvero 1,8 miliardi, vivono in uno dei 132 paesi con qualche forma di restrizione alla libertà di movimento dovuta al coronavirus. I fattori di rischio per violenza, abuso e abbandono sono in crescita per i bambini che vivono in condizioni di libertà di movimento ristretta e declino socio-economico. Le ragazze e le donne sono maggiormente esposte a rischi di violenza sessuale e di genere. In molti casi bambini rifugiati, migranti, sfollati interni e coloro tornati alle proprie case, stanno affrontando accesso ridotto a servizi e protezione e un'esposizione maggiore a xenofobia e discriminazione. "Abbiamo visto le conseguenze della pandemia in paesi con sistemi sanitari più avanzati e siamo preoccupati per cosa potrebbe succedere nei paesi con sistemi più deboli e minore disponibilità di risorse," ha continuato Fore. (segue) (Com)