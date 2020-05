Coronavirus: Unicef lancia nuovo appello per 1,6 miliardi di dollari per i bambini colpiti dalla pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef sta concentrando la sua risposta alla pandemia sui paesi con crisi umanitarie pregresse – lavorando sulla prevenzione della trasmissione e per mitigare gli impatti collaterali su bambini, donne e popolazioni vulnerabili, soprattutto per quanto riguarda l'accesso a cure mediche, nutrizione, acqua, servizi igienico-sanitari, istruzione e protezione. Finora l'Unicef ha ricevuto 215 milioni di dollari in supporto alla sua risposta alla pandemia. Ulteriori fondi aiuteranno l'Unicef a costruire sui risultati già raggiunti, fra cui: oltre 1,67 miliardi di persone raggiunte con messaggi di prevenzione sul lavarsi le mani e corrette pratiche igieniche su come tossire e starnutire; oltre 12 milioni di persone raggiunte con aiuti essenziali per acqua e servizi igienico-sanitari; l'Unicef ha inviato oltre 6,6 milioni di guanti, 1,3 milioni di mascherine chirurgiche, 428.000 respiratori N95, 291.000 camici, 13.000 occhiali, 63.500 visiere, 200 concentratori di ossigeno e 34.500 test diagnostici, in supporto a 52 paesi che stanno rispondendo alla pandemia; circa 80 milioni di bambini sono stati raggiunti con apprendimento a distanza o a casa; oltre 10,9 milioni di bambini e donne stanno ricevendo servizi sanitari essenziali nelle strutture supportate dall'Unicef; oltre 830.000 bambini, genitori e persone che si prendono cura dei bambini hanno ricevuto supporto psicosociale e per la salute mentale basato sulla comunità. (segue) (Com)