Coronavirus: Unicef lancia nuovo appello per 1,6 miliardi di dollari per i bambini colpiti dalla pandemia (4)

- Per quanto riguarda l'Italia, Francesco Samengo, presidente del Fondo nel Paese, ha dichiarato: Per dare un concreto sostegno agli operatori sanitari impegnati in prima linea nel nostro paese nella lotta al Covid-19, con due operazioni, effettuate il 30 marzo e il 27 aprile, abbiamo consegnato alla Protezione civile 55 pallet di aiuti Unicef, che comprendono mascherine protettive N95 e FFp2, guanti chirurgici e monouso, camici, tute integrali, disinfettanti; vogliamo ringraziare il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, e la Protezione civile per la grande disponibilità offerta". Samengo ha aggiunto che Unicef Italia sta "promuovendo una campagna di raccolta fondi che ci vedrà impegnati in prima persona per affrontare questa emergenza anche nei prossimi mesi. In questo momento particolare abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Vi chiediamo di fare una donazione tramite il sito web www.unicef.it/coronavirus". (Com)