Senegal: coronavirus, annunciato allentamento restrizioni a partire da oggi

- Le autorità del Senegal hanno annunciato l’allentamento delle restrizioni contro la pandemia di coronavirus a partire da oggi, inclusa la riapertura di moschee e chiese. È quanto annunciato dal presidente Macky Sall, che in un discorso trasmesso in diretta televisiva ha inoltre annunciato la riduzione delle ore di coprifuoco notturno dalle 21 alle 5, mentre mercati e aziende potranno riaprire ma dovranno chiudere un giorno a settimana per le operazioni di sanificazione dei locali. L'annuncio è arrivato proprio nel giorno in cui nel paese si sono registrati 177 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, il maggior incremento in un solo giorno da quando è stato registrato il primo caso, lo scorso 2 marzo. Finora in Senegal si registrano 1.886 casi di coronavirus e 19 decessi. (Res)