Cina: indice prezzi al consumo in aumento del 3,3 per cento ad aprile

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipc) della Cina, il principale indicatore dell'inflazione, è cresciuto del 3,3 per cento ad aprile rispetto all'anno scorso, moderando l'incremento del 4,3 per cento registrato a marzo. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio nazionale di statistica cinese. Su base mensile, i prezzi al consumo sono scesi dello 0,9 per cento. I prezzi dei prodotti alimentari, che rappresentano quasi un terzo dell'Ipc cinese, sono diminuiti del tre per cento il mese scorso. I prezzi delle verdure sono diminuiti dell'otto per cento da marzo a causa dell'aumento delle scorte, e i prezzi della carne suina hanno proseguito la discesa a fronte del ripristino della produzione domestica. I prezzi della carne base in Cina sono scesi del 7,6 per cento in aprile rispetto a un mese prima. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i prezzi dei generi alimentari sono rimasti il principale motore dell'inflazione dei consumatori ad aprile, mentre il tasso di crescita si è ridotto da marzo al 14,8 per cento. Nei primi quattro mesi di quest'anno, l'Ipc è aumentato in media del 4,5 per cento su base annua.(Cip)