Cina-Etiopia: coronavirus, colloquio ministri Esteri Wang e Andargachew su situazione pandemica

- La Cina è decisa a proseguire la battaglia contro la Covid-19 nel Continente africano assieme agli Stati e ai governi locali, inclusa l'Etiopia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di una conversazione telefonica con il suo omologo etiope Gedu Andargachew. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Wang ha espresso gratitudine all'Etiopia per il sostegno durante le prime fasi dell'emergenza sanitaria. "Il primo ministro etiope Abiy Ahmed è stato il primo leader africano ad avere una conversazione telefonica con il presidente Xi Jinping, per esprimere il suo sostegno al nostro paese", ha ricordato Wang. Con la diffusione della Covid-19 in tutta l'Africa, la Cina ha intensificato l'offerta di lotti di forniture a sostegno attivo delle nazioni africane contro la pandemia. "La parte etiope ha aiutato molto la Cina con il trasferimento e la distribuzione delle forniture, il che dimostra la leadership e il senso di responsabilità dell'Etiopia come uno dei principali paesi africani e dimostra la solidarietà e il coordinamento tra Cina e Africa nella lotta congiunta contro la pandemia", ha sottolineato Wang. (segue) (Cip)