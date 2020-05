Cina-Etiopia: coronavirus, colloquio ministri Esteri Wang e Andargachew su situazione pandemica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro cinese espresso la speranza che la parte etiope possa assicurare la salute e i diritti dei lavoratori cinesi in Etiopia. "Pechino è disposta a cogliere l'occasione del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche Cina-Etiopia quest'anno per spingere la cooperazione a tutto tondo tra i due paesi a livelli più alti", ha spiegato Wang. La politica amichevole della Cina nei confronti dell'Africa non è mai cambiata e non cambierà mai: nella lotta contro la pandemia, Cina e Africa hanno bisogno di solidarietà e comprensione reciproca più che mai, ha affermato Wang. Da parte sua, Andargachew ha affermato che lo sviluppo delle relazioni tra Etiopia e Cina ha mantenuto un buon ritmo e che c'è sempre un sostegno e una comprensione reciproci tra i due popoli. Il ministro etiope si è congratulato con il suo omologo per la riuscita gestione dell'epidemia e ha espresso apprezzamento per l'aiuto del governo cinese e delle sue imprese ai paesi africani, tra cui l'Etiopia, che dimostra pienamente la solidarietà e l'amicizia tra Cina e Africa. Nel sottolineare che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e il suo direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hanno svolto un ruolo di primo piano nella lotta contro la pandemia, ha affermato che essi meritano un ampio sostegno da parte della comunità internazionale. La parte etiope osserva fermamente la politica della Cina unica e continuerà a stare con la Repubblica Popolare sulla scena mondiale, ha rimarcato Andargachew. (Cip)