Spagna: la regione di Madrid è la più indebitata dall'inizio della pandemia

- Dall'insorgere della pandemia di Covid-19 quella di Madrid è diventata la regione spagnola più indebitata. La comunità autonoma ha già ottenuto prestiti per il valore di un miliardo di euro ma gli amministratori della regione sostengono di aver bisogno di 2 miliardi di euro aggiuntivi per alleviare la catastrofe sanitaria, sociale e lavorativa provocata dal Covid-19, riporta il quotidiano spagnolo "El Mundo". Sebbene Madrid abbia chiuso il 2019 come la regione con il rapporto debito/Pil più basso (14 per cento), negli anni ha accumulato un debito pari a 33 miliardi di euro. Un futuro condizionato dal debito è quello che preoccupa sia i partiti dell'opposizione sia quelli che governano attualmente la regione. Nel frattempo, l'esecutivo regionale è diviso: il Partito popolare vorrebbe tagliare le tasse per stimolare l'economia mentre Ciudadanos ritiene che non sia il momento opportuno. La crisi sanitaria serve anche a misurare i punti di forza della regione che è il motore economico della Spagna. Durante la pandemia, nessun'altra comunità autonoma è riuscita ad ottenere la stessa somma raccolta dalla regione della capitale spagnola. L'agenzia di rating Standard &Poors nella sua ultima valutazione ha mantenuto il rating della comunità automa (A-/A-2).(Spm)