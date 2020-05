Russia-Italia: Salvetti (Rothschild), paesi Csi sostengono iniziativa beneficenza per Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione russa di Confindustria, presieduta da Ernesto Ferlenghi, in cooperazione con Giovanni Salvetti, direttore di Rothschild & Co nella Federazione Russa e nella Comunità degli Stati indipendenti sostengono una iniziativa di beneficenza a favore del Fondo di mutuo soccorso aperto dal sindaco del comune di Bergamo, Giorgio Gori, per far fronte all’emergenza del Covid-19. Lo ha reso noto la sezione russa di Confindustria. Giovanni Salvetti, ha deciso di cedere a scopo benefico, a favore della sua città natale, per l'appunto Bergamo, i diritti d’autore del libro per ragazzi dal titolo “Arturo e l’Unicorno”. Il libro è stato tradotto in russo, inglese e ucraino e pubblicato da Aegitas nel dicembre 2018. (Rum)