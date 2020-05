Usa: aziende pessimiste in merito alla ripresa economica post-coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Politici ed attori economici degli Stati Uniti sono sempre più dubbiosi in merito alla possibilità per il paese di agganciare una “ripresa a V” dopo la fine della crisi pandemica, che ha impresso una gravissima battuta d’arreso all’economia nazionale. Lo scrive il “Wall Street Journal”, secondo cui i segnali che giungono dalla prima economia globale anticipano piuttosto una ripresa “dolorosamente lenta”, che gli economisti paragona in termini grafici allo “swoosh”, il logo dell’azienda produttrice di scarpe e abbigliamento Nike. Gli Stati Uniti, così come l’Europa, non riusciranno a tornare ai livelli di output economico del 2019 prima del prossimo anno, o forse ancora più tardi. Al pessimismo espresso dagli attori economici contribuiscono soprattutto i dati relativi all’ampiezza della contrazione registrata negli ultimi mesi, effetto di draconiane misure di distanziamento sociale e blocco delle attività produttive che hanno causato anche una esplosione del tasso di disoccupazione. Tra le tante voci pessimistiche, il “Wall Street Journal” cita l’amministratore delegato di Nestlé Sa, secondo cui “quella che sta per arrivare non sarà una ripresa rapida. Sarà un processo che richiederà diversi trimestri, o forse diversi anni”. Per alcuni settori, a cominciare dal trasporto aereo, le prospettive sono anche peggiori: le compagnie aeree ritengono che il traffico non tornerà ai livelli dello scorso anno prima del 2022. Le aziende produttrici di beni di consumo prevedono una generale transizione verso beni a minor costo. Diverse aziende e imprese hanno annunciato ulteriori licenziamenti entro il prossimo autunno, che andranno ad aumentare la platea dei 30 milioni di lavoratori Usa rimasti senza un impiego. (Nys)