Cina: coronavirus, sospeso export forniture mediche con "approvvigionamento di mercato"

- La Cina ha sospeso le esportazioni di forniture mediche per la prevenzione della Covid-19 attraverso il meccanismo di "commercio di approvvigionamento di mercato". Lo ha riferito oggi il ministero del Commercio cinese. Secondo una nota pubblicata online, le società e gli individui nazionali o stranieri non potranno più esportare forniture mediche, inclusi kit di test per SARS-CoV-2, mascherine, indumenti protettivi, ventilatori e termometri a infrarossi tramite "commercio di approvvigionamento del mercato" ma potranno ancora procedere con il meccanismo di dichiarazione "commercio generale". Il meccanismo di "commercio di approvvigionamento di mercato" è stato attuato dal 2014 in 14 località in Cina, tra cui Yiwu, nella provincia di Zhejiang, e Huadu, nella provincia di Guangdong, nel tentativo di migliorare l'internazionalizzazione di alcuni mercati e aiutare gli operatori del commercio interno a sviluppare il commercio estero. I primi beneficiari del meccanismo hanno ottenuto risultati positivi, afferma la dichiarazione, in quanto è molto conveniente per l'esportazione di più varietà e piccole quantità di merci. La normativa prevede però che tale sistema non possa essere applicato a prodotti che devono essere soggetti a tariffe di esportazione e ispezione e misure di quarantena. "È necessario sospendere l'esportazione delle forniture per la prevenzione delle epidemie attraverso questa modalità al fine di rafforzare meglio il controllo di qualità di questi beni", ha affermato il ministero. Secondo la nota, il ministero continuerà a rafforzare la supervisione della qualità con i dipartimenti competenti, espandere le esportazioni di beni anti-epidemia in modo ordinato e sostenere al meglio i paesi nella lotta contro l'epidemia.(Cip)