Coronavirus: Rosa (DiaSorin), test di massa irrealistici per costi e deficit capacità produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato dell'azienda di biotecnologie italiana DiaSorin, Carlo Rosa, ritiene che il programma di test di massa su cui si basano i piani d'uscita dalla serrata in molti paesi sia irrealistico per via degli alti costi e dei deficit dicapacità produttiva. Lo riferisce lo stesso Rosa in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times". DiaSorin vende test diagnostici e anticorpali per il coronavirus ed è l'unico fornitore autorizzato in Lombardia. Rosa Ha affermato che la domanda per i test supera notevolmente l'offerta; ma che allo stesso tempo, la percentuale di persone che hanno contratto il virus nel mondo è troppo bassa per considerare l'immunità di massa come un'altra via di uscita dalle misure di lockdown. "Prendere controllo del virus durante il primo stadio è l'unica soluzione ma funziona solo se c'è un numero illimitato di test disponibili e se si possono subito isolare e tracciare i casi positivi. I test anticorpali aiutano a tracciare i pazienti asintomatici", ha detto Rosa. Il problema, secondo l'amministratore delegato di DiaSorin, rimane che i test sono basati su complesse e costose tecnologie molecolari, e la domanda è troppo alta rispetto all'offerta. (segue) (Rel)