Coronavirus: Rosa (DiaSorin), test di massa irrealistici per costi e deficit capacità produttiva (2)

- Come spiegato dall'Ad al "Financial Times", i test diagnostici, che indicano se l'individuo ha il virus al momento del test, funzionano con un tampone nasale o faringeo. I test anticorpali mostrano invece se una persona ha già avuto il virus, e necessitano di un campione di sangue. DiaSorin sta lavorando sullo sviluppo di un tampone salivare più veloce e più economico. "Sarebbe più facile usare e produrre centinaia di milioni di campioni. La difficoltà è rendere i test precisi come quelli che già esistono, ma basarli su una tecnologia più semplice", ha detto Rosa. "Nessuno sa cosa succederà in futuro; dobbiamo rimanere preparati, specialmente quando arriverà la normale influenza in autunno", ha aggiunto l'Ad di DiaSorin. (Rel)