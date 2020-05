Germania: preoccupazione per manifestzioni contro misure restrittive per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella politica e nell'apparato di sicurezza della Germania crescono i timori per la progressiva radicalizzazione delle dimostrazioni contro le misure restrittive attuate dal governo federale e dagli esecutivi dei Laener al fine di fronteggiare l'emergenza coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nei cortei che violano il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenere una distanza minima di almeno 1,5-2 metri tra le persone, si moltiplicano gli attacchi al governo, accusato di reprimere i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Non mancano i fautori delle teorie cospirative, secondo cui il coronavirus sarebbe frutto di un complotto mondiale, i vaccini sono un pericolo per la salute e l'esecutivo del cancelliere Angela Merkel starebbe preparando una svolta autoritaria approfittando dell'emergenza sanitaria. Nelle dimostrazioni si segnala una nutrita presenza di sostenitori di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. Altrettanto presenti sono i membri del movimento tedesco Patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente (Pegida), organizzazione della destra xenofoba e razzista. Una miscela esplosiva che, in diverse occasioni, ha portato a scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine. “Ho grande comprensione per tutti coloro che si sono ritrovati in una situazione difficile a causa delle restrizioni e vorrei attirare l'attenzione su questo”, ha detto ad “Handelsblatt” il ministro della Giustizia tedesco, Christine Lambrecht (SPD), secondo cui “la democrazia vive del fatto che i cittadini sono liberi di formarsi un'opinione e possono anche renderla pubblica”. Tuttavia, ha aggiunto Lambrecht, “chiunque dimostra contro le restrizioni per il coronavirus dovrebbe riflettere attentamente su quali compagnie frequenta”. (segue) (Geb)