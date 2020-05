Obamagate, i senatori repubblicani non assecondano la richiesta di indagini di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato il suo predecessore, Barack Obama, di aver commesso il “peggior crimine politico nella storia americana”, dopo la pubblicazione di una serie di deposizioni giurate di funzionari di alto livello della precedente amministrazione di fronte alla commissione Intelligence della Camera: da tali deposizioni emerge che i vertici della precedente amministrazione, a dispetto delle loro dichiarazioni pubbliche, non disponevano di alcuna evidenza o indizio di presunti contatti o di collusione tra la campagna di Trump e la Russia, alla base della lunga vicenda giudiziaria del “Russiagate”. Le rivelazioni, poco enfatizzate dai media Usa, si sono infittite nelle scorse ore, chiamando in causa direttamente l’ex presidente Obama e il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Susan Rice.Il 20 gennaio 2017, alla vigilia dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca, Rice chiese infatti al personale del governo federale di valutare se celare al successivo governo informazioni in merito alla Russia, citando una richiesta esplicita di Obama. Secondo una mail interna scritta dalla stessa Rice, Obama chiese direttamente all’allora capo del Federal Bureau of Investigation (Fbi), James Comey, di “informarlo di qualunque cambiamento nelle prossime settimane, che dovesse modificare le nostre modalità di condivisione delle informazioni classificate con il prossimo team (presidenziale)”.Secondo Trump e i suoi sostenitori, la richiesta di Obama equivale a tutti gli effetti a un ordine a Comey di indagare su un rivale politico, e addirittura con la volontà esplicita di insediare una sorta di esecutivo ombra dopo l'insediamento del successore di Obama. Trump preme perché sul ruolo dell’amministrazione Obama nel lancio dell’indagine “Russiagate”, che ha dominato i primi tre anni dell’attuale amministrazione presidenziale, vengano aperte nuove indagini da parte del Congresso federale. Come sottolineato dal quotidiano “Politico”, però, la maggioranza repubblicana alla Camera pare poco propensa a seguire Trump in un nuovo conflitto giudiziario con i Democratici.Da gran parte dei senatori conservatori sono giunte al presidente parole di solidarietà, ma nessun impegno concreto a seguirne l’indirizzo politico. “Al momento non credo contatterò il presidente Obama”, ha dichiarato Lindsey Graham, presidente repubblicano della commissione Giustizia del Senato che indaga sulle origini dello scandalo “Russiagate”. Graham pare non voler gettare un altro presidente Usa al centro di uno scandalo nazionale, ed ha dichiarato che ad oggi la sua commissione intende ascoltare solamente alti funzionari della precedente amministrazione presidenziale, inclusi l’ex direttore dell’Fbi James Comey e l’ex procuratore generale Sally Yates. (Nys)