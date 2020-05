Australia-Cina: Pechino sospende importazioni da quattro produttori di carne australiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sospeso le importazioni da quattro grandi produttori e trasformatori di carne australiani. Lo ha reso noto oggi il ministro australiano del Commercio, Simon Birmingham. In una dichiarazione, il ministro ha spiegato che Kilcoy Pastoral Company, Beef City e Dinmore di JBS e la North Cooperative Meat Company sono state bandite dall'esportazione di carne bovina in Cina a causa di problemi con l'etichettatura. "Migliaia di posti di lavoro sono legati a questi impianti di lavorazione della carne. Molti agricoltori fanno affidamento su di loro in termini di vendita di bestiame", ha detto Birmingham ai giornalisti in una conferenza stampa a Canberra. Birmingham ha descritto la sospensione delle importazioni come "deludente", pur escludendo una ritorsione da parte della Cina per la richiesta australiana di un'indagine sulle origini del coronavirus che causa la Covid-19. La Cina ha respinto la necessità di un'inchiesta indipendente e l'ambasciatore cinese in Australia, Cheng Jingye, a fine aprile ha affermato che i consumatori cinesi avrebbero potuto evitare i prodotti australiani in risposta al sostegno di Canberra a tale indagine. Birmingham ha affermato che la Cina ha informato l'Australia che la decisione era dovuta a certificati sanitari ed errori di etichettatura. I problemi di etichettatura sono stati citati da Pechino anche quando le stesse società e altri due hanno perso le licenze per spedire carne bovina in Cina nel 2017, per diversi mesi. La sospensione dei quattro trasformatori di carne bovina arriva pochi giorni dopo che la Cina ha proposto di introdurre una tariffa dell'80 per cento sulle spedizioni di orzo australiano. (segue) (Cip)