Australia-Cina: Pechino sospende importazioni da quattro produttori di carne australiani (2)

Nelle scorse settimane, l'ambasciatore cinese a Canberra Cheng ha dichiarato che i consumatori della Repubblica Popolare potrebbero boicottare carne di manzo, vino, turismo e università australiani. L'affermazione di Cheng segue una recente richiesta da parte australiana di un'indagine internazionale sulla pandemia di coronavirus che metterebbe al centro proprio la gestione da parte di Pechino, il più grande partner commerciale dell'Australia. Il ministro del Commercio Birmingham ha chiesto all'ambasciatore cinese di spiegare ciò che ha definito una minaccia di "coercizione economica" in risposta alla richiesta di Canberra di un'inchiesta internazionale sulla fonte e la diffusione del coronavirus. Birmingham ha spiegato che l'Australia è stata un "fornitore cruciale" per la Cina per importazioni importanti come il minerale di ferro, l'energia e altre risorse che hanno contribuito a alimentare gran parte della crescita e delle costruzioni manifatturiere della Repubblica Popolare. Il ministro australiano ha dichiarato oggi che Cheng è stato contatto dal segretario del dipartimento degli Affari esteri e del commercio per dare spiegazione dei suoi commenti. "L'Australia non cambierà posizione politica sui principali problemi di salute pubblica a causa della coercizione economica, o minacce di coercizione economica", ha detto Birmingham alla radio "Abc". L'ambasciata cinese ha pubblicato in quell'occasione un riassunto della conversazione sul suo sito web, in cui si afferma che Cheng ha "respinto categoricamente la preoccupazione espressa dalla parte australiana". Il diplomatico però ha anche ipotizzato "manovra politica" dietro la richiesta di un'inchiesta.