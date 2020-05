Australia-Cina: Pechino sospende importazioni da quattro produttori di carne australiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rappresenta il 26 per cento del commercio totale dell'Australia, per un valore di 150 miliardi di dollari nel 2018-2019, ed è il più grande mercato unico per le esportazioni australiane come carbone, minerale di ferro, vino, carne, turismo e istruzione. Birmingham ha affermato che l'Australia è stata "un fornitore cruciale per l'economia cinese, proprio come l'economia cinese fornisce effettivamente beni, risorse e servizi preziosi all'economia australiana". L'Australia vuole mantenere relazioni positive con la Cina, ma avrebbe anche cercato altre opportunità in luoghi come l'India e l'Unione europea (Ue), ha affermato il ministro australiano. "La Cina ha bisogno di noi. Non dimentichiamolo. Molte delle importazioni fondamentali per l'industria cinese, come il minerale di ferro, il carbone e il gas, provengono dall'Australia", ha dichiarato James Paterson, membro del Partito liberale al potere. "Non sarebbe affatto facile per la Cina sostituire questi tre importanti input nel loro settore", ha aggiunto. (Cip)