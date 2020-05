Libano: 13 contagi da coronavirus tra i soldati in servizio presso il Tribunale militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito libanese ha annunciato che 13 tra i soldati in servizio presso il Tribunale militare di Beirut sono risultati contagiati dal coronavirus. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". Il Libano ha finora registrato 845 casi di infezione, tra cui 26 decessi. Il governo guidato da Hassan Diab ha esteso il cosiddetto stato di mobilitazione generale in vigore da marzo fino al 24 maggio, nel quadro delle misure restrittive per arginare la diffusione della pandemia.(Res)