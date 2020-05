Usa: coronavirus, Fauci mette in guardia il Senato dai rischi di una riapertura affrettata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, noto infettivologo statunitense divenuto esperto di riferimento dell’amministrazione presidenziale per la gestione della pandemia di coronavirus, intende approfittare della sua deposizione al Senato federale, in programma oggi, 12 maggio, per mettere in guardia dai rischi di una riapertura troppo rapida del paese. Lo anticipa il quotidiano "New York Times", che ha potuto consultare il testo delle dichiarazioni introduttive che Fauci intende pronunciare durante la deposizione. A detta di Fauci, accelerare la revoca delle misure di distanziamento sociale e blocco economico, già costate al paese 30 milioni di disoccupati, rischiano di causare “sofferenza e morte non necessarie” ai cittadini statunitensi. Fauci, che negli ultimi mesi è emerso come voce medico-scientifica più autorevole per la politica e la stampa Usa, testimonierà oggi di fronte alla commissione per l’Istruzione, il lavoro e le pensioni del Senato federale. La testimonianza avverrà in teleconferenza: Fauci ha infatti deciso di porsi in auto-isolamento dopo che un collaboratore del vicepresidente Usa Mike Pence è risultato positivo al coronavirus. (Nys)