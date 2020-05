Hong Kong: capo esecutivo Lam discute con Guangdong e Macao su allentamento misure di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato in una recente intervista che il governo sta discutendo con la provincia meridionale cinese del Guangdong e con Macao del reciproco allentamento delle restrizioni obbligatorie di quarantena. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il governo dell'ex colonia britannica ha annunciato il mese scorso l'estensione fino al 7 giugno della quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo dalla Cina continentale, nel contesto della pandemia di Covid-19. Lam ha dichiarato nell'intervista di sperare che un piano possa essere elaborato il prima possibile per consentire a persone provenienti da Guangdong, Hong Kong e Macao che rispondano a specifici requisiti e abbiano superato il test per la Covid-19 di essere esentati dalla misura di quarantena. Lam ha affermato che il governo di Hong Kong ha sempre aderito a tre principi fondamentali, tra cui la risposta rapida, la piena preparazione, l'apertura e la trasparenza nel suo lavoro anti-epidemia. Tuttavia, a suo parare, alcune persone hanno cercato di utilizzare la questione dell'epidemia per avanzare richieste politiche. Il governo di Hong Kong "presenta fatti e dà risalto alla scienza" quando si occupa di problemi di salute pubblica, ha aggiunto, ribadendo che non si dovrebbero introdurre problemi politici che incidano sulla gestione dei problemi di salute pubblica. Da gennaio, alcuni politici dell'opposizione hanno ripetutamente affermato che alle persone della Cina continentale dovrebbe essere vietato l'ingresso a Hong Kong per impedire la diffusione della Covid-19. Dal 18 marzo, il Dipartimento della salute ha emesso circa 70 mila ordini di quarantena obbligatori per gli arrivi stranieri e finora, più di 400 di loro sono stati confermati infetti da Covid-19. (Cip)